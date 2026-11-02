Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: граждане Грузии не захотели быть пушечным мясом Запада. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/ Global Look Press

Грузия отказалась открывать «второй фронт» против России поскольку население страны не захотело становиться «пушечным мясом» для Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

«На мой взгляд, грузины очень мудрые люди, они поняли, куда их ведут и как используют. Вот Украина не поняла, а грузины поняли», – отметил собеседник агентства.

А вот в искренности европейских обещаний жителям Грузии Николай Бордюжа усомнился. По его словам, Брюссель использует другие государства - обещает членство в альянсе, но на деле не планирует принимать новых членов в ЕС.

«Европе совершенно Грузия в Евросоюзе не нужна, а Украина тем более», – заключил спикер.

Ранее Бордюжа отметил, что молодежь на Украине настроена антироссийски. Запад долго работал над стиранием исторической памяти у украинцев.

Кроме того, бывший секретарь Совбеза России сравнил поведение европейских политиков в отношениях с Москвой со стаей хулиганов, во главе которой находятся прибалтийские страны.