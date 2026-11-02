Захарова: ЮНЕСКО в своем докладе вновь проигнорировала убитых журналистов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Очередной доклад гендиректора ЮНЕСКО о безопасности журналистов снова обошёл вниманием имена российских корреспондентов, погибших от рук украинских боевиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что за последние 13 лет украинские боевики убили множество российских журналистов. Очередным следствием политизации темы защиты журналистов дипломат назвала то, что многие имена погибших российских корреспондентов вновь проигнорированы в только что опубликованном докладе гендиректора ЮНЕСКО за 2024–2025 годы.

По словам Захаровой, преступления против российских журналистов не имеют срока давности, и российская сторона не отступится от своих законных требований в ЮНЕСКО и других профильных форматах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов ВСУ лишь подтверждает правильность проведения СВО.