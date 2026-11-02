ФСБ России призвала волонтеров проверять гумпомощь на наличие взрывчатки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обратилась к волонтерам с призывом тщательно проверять всю получаемую и отправляемую гуманитарную помощь на предмет наличия взрывчатых веществ. В спецслужбе предупредили, что украинские спецслужбы используют для маскировки самодельных взрывных устройств (СВУ) самые разные бытовые предметы и электронику.

Заявление прозвучало на фоне пресечения серии террористических актов, подготовленных киевским режимом. Сотрудники ФСБ предотвратили отправку в зону проведения специальной военной операции крупной партии заминированных FPV-очков, предназначенных для управления беспилотниками. Опасный груз пытались передать бойцам анонимно через волонтерские организации.

По данным спецслужбы, взрывные устройства были искусно вмонтированы внутрь аппаратуры. В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск лиц, причастных к отправке заминированной партии под видом гуманитарной помощи.