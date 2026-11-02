Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2026 6:52

ФСБ России призвала волонтеров проверять гумпомощь на наличие взрывчатки

Украинские спецслужбы используют для маскировки СВУ самые разные бытовые предметы и электронику
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ России призвала волонтеров проверять гумпомощь на наличие взрывчатки

ФСБ России призвала волонтеров проверять гумпомощь на наличие взрывчатки

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обратилась к волонтерам с призывом тщательно проверять всю получаемую и отправляемую гуманитарную помощь на предмет наличия взрывчатых веществ. В спецслужбе предупредили, что украинские спецслужбы используют для маскировки самодельных взрывных устройств (СВУ) самые разные бытовые предметы и электронику.

Заявление прозвучало на фоне пресечения серии террористических актов, подготовленных киевским режимом. Сотрудники ФСБ предотвратили отправку в зону проведения специальной военной операции крупной партии заминированных FPV-очков, предназначенных для управления беспилотниками. Опасный груз пытались передать бойцам анонимно через волонтерские организации.

По данным спецслужбы, взрывные устройства были искусно вмонтированы внутрь аппаратуры. В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск лиц, причастных к отправке заминированной партии под видом гуманитарной помощи.