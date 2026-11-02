Пушилин рассказал об ожесточённых боях у Диброва под Красным Лиманом

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ожесточённые бои идут у села Диброва под Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР), где лесные массивы не позволяют применять технику. Об этом в эфире ИС «Вести» заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в районе Диброва лесные массивы замедляют продвижение и затрудняют применение техники. Однако, подчеркнул Пушилин, это не останавливает российских бойцов, и они продолжают движение вперёд.

Президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления Объединённой группировкой войск в октябре назвал одной из основных задач специальной военной операции полное и безоговорочное освобождение ДНР. По его словам, освобождение Доброполья открывает путь к границам республики. Глава государства также подчеркнул успешное наступление ВС РФ по всей линии фронта.