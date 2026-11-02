Шойгу: Россия неоднократно давала отпор при попытках захватить ее территории Фото: Иван МАКЕЕВ.

Попытки захвата территории России предпринимались неоднократно на протяжении истории, однако страна каждый раз давала жесткий отпор агрессорам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору», — отметил он на открытии международной недели «Народы России».

Кроме того, секретарь Совбеза РФ подчеркнул прямую связь между успехами российской армии и реакцией западных стран. По словам Шойгу, чем ближе Россия подходит к победе и выполнению задач специальной военной операции, тем более агрессивными становятся попытки противодействия со стороны Запада.