Известны спецслужбам США и Европы: МВД России накрыло опасную хакерскую группировку «Вася Грек»

МВД России накрыло опасную хакерскую группировку «Вася Грек» Фото: REUTERS.

Сотрудники МВД России пресекли деятельность хакерской группировки «Вася Грек», члены которой специализировались на целевых фишинговых атаках на российские и зарубежные компании. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Стоит отметить, что противоправная деятельность группировки известна правоохранительным органам Российской Федерации, США и Европы», — отметила Волк.

Для проведения атак киберпреступники использовали разветвленную сеть фишинговых доменов, имитировавших сайты популярных финансовых и бухгалтерских сервисов, а также арендные виртуальные серверы за рубежом. Специализированные инструменты для скрытого удаленного администрирования приобретались в даркнете.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности всех участников организованной группы. По местам их проживания и в офисах были проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи и вещественные доказательства. Техническая инфраструктура хакеров полностью ликвидирована.

Предполагаемый организатор группы помещен под домашний арест, двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде. Следователи СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудили уголовные дела по статьям о краже в крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и создании вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

В марте этого года МВД России задержало администратора одной из крупнейших хакерских площадок. Через нее в течение четырех лет проводилась торговля похищенными базами персональных данных.