Россияне определили лучших отечественных исполнителей: кто вошёл в тройку Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Аналитический центр ВЦИОМ вместе с премией «Народная марка» выяснил, кого россияне считают лучшими исполнителями 2026 года. В номинации «Певец года» первым стал Сергей Лазарев — его назвали 20% участников опроса. Баста оказался вторым с 17%, а Григорий Лепс замкнул тройку с 16%.

Дальше картина такая: Ваня Дмитриенко и Денис Майданов набрали по 12%, у Димы Билана 11%. В десятку также попали Стас Пьеха, Akmal’, XOLIDAYBOY и Хабиб. Показательно, что в одном списке соседствуют артисты совсем разных поколений и стилей.

У певиц первое место у Полины Гагариной — 23%. Совсем рядом Татьяна Куртукова с 20%. Третья строчка у Татьяны Булановой (14%), следом Zivert (13%). В топ-10 вошли BEARWOLF, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Клава Кока, Ирина Дубцова и Мари Краймбрери.

Любопытно, как голосует молодежь 18–24 лет. У них Лазарев тоже первый, но уже с 28%. Вторым идет Ваня Дмитриенко (20%), третьим Баста (14%). А вот у певиц в этой возрастной группе Гагарина лидирует с 15%, а следом сразу три исполнительницы с 12% — Ольга Бузова, Клава Кока и ANNA ASTI.

Опрос проводился в Сети по формализованной анкете на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн». Участники панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса «Спутник», который проводится по случайной (RDD) выборке мобильных номеров. В нём приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Ещё в начале года проводился опрос о самых популярных музыкантах до 30 лет. Тогда первым стал JONY, на второй строчке расположилась MONA, а тройку замкнул Ваня Дмитриенко.