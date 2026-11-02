В 2026 году в Москве мотоспасатели совершили около 700 выездов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

С мая по октябрь этого года столичные мотоспасатели выполнили около 700 выездов. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу. Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов именно мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми», - отметил заммэра.

Он уточнил, что мотоспасатели оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.

Известно, что с мая по октябрь такие экипажи более 60 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП. Кроме того, они совершили свыше 130 социальных выездов к нуждающимися в помощи людям. А еще мотогруппы провели более 450 профилактических патрулирований.

Пожарно-спасательные мотоциклы оснащены всем необходимым. Например, аварийно-спасательным инструментом и медицинской укладкой для оказания первой помощи пострадавшим. Плюс к этому в комплектации есть даже альпинистское снаряжение. Используя его, мотоспасатели могут оказывать помощь при спасении пострадавших с высоты или из ограниченных и замкнутых пространств.

До начала нового мотосезона спасатели пройдут специальную подготовку. Они еще раз отработают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.