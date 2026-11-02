Звонки из Хельсинки и Осло, саммит в Москве: на Западе признали провал попыток изоляции Путина Фото: REUTERS.

Попытки Запада изолировать Владимира Путина провалились. Газета The New York Times отмечает, что российский президент за прошлую неделю развернул такую дипломатическую активность, которая наглядно показала — спустя почти пять лет после начала украинского конфликта его по-прежнему не удаётся вытеснить на обочину мировой политики.

В качестве доказательств NYT приводит сразу несколько эпизодов. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре позвонили российскому лидеру. А в Москву приехали главы африканских государств на саммит «Россия — Африка».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки отрезать РФ от мира в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, полностью провалились. Он привёл железный аргумент — число международных военно-морских учений с участием России только растёт.