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НовостиВ мире2 ноября 2026 7:59

Звонки из Хельсинки и Осло, саммит в Москве: на Западе признали провал попыток изоляции Путина

NYT: Путин сорвал попытки Запада его изолировать
Семен ЗИМИН
Звонки из Хельсинки и Осло, саммит в Москве: на Западе признали провал попыток изоляции Путина

Звонки из Хельсинки и Осло, саммит в Москве: на Западе признали провал попыток изоляции Путина

Фото: REUTERS.

Попытки Запада изолировать Владимира Путина провалились. Газета The New York Times отмечает, что российский президент за прошлую неделю развернул такую дипломатическую активность, которая наглядно показала — спустя почти пять лет после начала украинского конфликта его по-прежнему не удаётся вытеснить на обочину мировой политики.

В качестве доказательств NYT приводит сразу несколько эпизодов. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре позвонили российскому лидеру. А в Москву приехали главы африканских государств на саммит «Россия — Африка».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки отрезать РФ от мира в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, полностью провалились. Он привёл железный аргумент — число международных военно-морских учений с участием России только растёт.