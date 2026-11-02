Путин назвал вопросы сбережения языков и обычаев народов России приоритетными

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной недели «Народы России», подчеркнув, что вопросы сбережения языков, традиций и обычаев народов страны остаются для государства приоритетом. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, Россия дорожит своим историческим, культурным и духовным наследием, а в работе по его сохранению активно участвуют общины коренных народов, общественные и волонтёрские организации. Отдельно Путин отметил проект «Душа России», чьи образовательные и просветительские программы популяризируют народные промыслы, ремёсла, национальные виды спорта и туристические направления.

Глава государства выразил уверенность, что форум, проходящий в Год единства народов России, станет значимым событием в общественной и культурной жизни страны и будет способствовать укреплению международного гуманитарного диалога.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения премии «Евразия» заявил, что русский язык не стоит воспринимать как оружие в борьбе с русофобией. По его словам, русский язык — это язык общения, язык мощной российской экономики и общей культуры, универсальное средство коммуникации, и он не должен быть инструментом борьбы.