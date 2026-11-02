Пользователи жалуются на сбой в работе хостинг-провайдера Beget Фото: REUTERS.

Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget столкнулся с масштабным техническим сбоем, затронувшим работу дата-центров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«У нас произошел крупный инцидент. Задействованы все ресурсы, разбираемся в причинах и делаем всё возможное, чтобы восстановить стабильность», — сказано в официальном заявлении.

Представители провайдера уточнили, что сбой носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. В настоящее время инженеры проводят ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата-центрах.

По данным сервиса отслеживания сбоев Detector404, проблемы с доступом к сайтам и сервисам на базе Beget зафиксированы в 33 городах России. Число жалоб пользователей превысило 1,7 тысячи за час и достигло 8,3 тысячи за сутки.

Напомним, 20 октября произошёл масштабный сбой интернета в Европе из-за проблем в Google Cloud. Проблемы затронули десятки сайтов, включая банки, службы доставки и Rightmove. Google признала сбой и извинилась.