Косметолог продала двух подруг в рабство: их жизнь она оценила в 4,3 миллиона рублей Фото: REUTERS.

33-летнюю жительницу Гонконга Пун Сум-и отправили за решётку на четыре года. Косметолог обманом заманила двух подруг на мошенническую ферму «Парк КК» в Мьянме и продала их китайской группировке за 54 тысячи долларов (около 4,3 миллиона рублей. — Прим.ред.). Судья окружного суда Адриана Ноэль Це Чинг назвала её поступок жестоким и бесчеловечным, пишет Bangkok Post.

Схема была продумана заранее. Пун позвала безработную Пэн Синьин и подрабатывающую моделью Лю Бинбин в поездку в Японию или Канаду, а потом сообщила, что билеты куплены в Таиланд на 27 декабря 2024 года. Подругам пообещали вознаграждение за перевозку. В Бангкоке они сели в машину, которая якобы везла их в отель, а утром поняли, что едут в Чиангмай.

На тайско-мьянманской границе пятеро мужчин с ножами и палками перевели их через реку и отобрали вещи. Шестеро вооружённых людей в военной форме затолкали жертв в другую машину и заявили, что тех «продали». На ферме мужчина по прозвищу «Кролик» поставил условие: свобода за выкуп в 500 тысяч долларов или помощь в обмане богатых китайцев за рубежом. Почти две недели пленниц держали в «Парке КК», пока родня не заплатила.

Формально их подругу судили за мошенничество, хотя по сути речь о торговле людьми, для которой в Гонконге отдельного закона нет.

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