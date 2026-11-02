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НовостиВ мире2 ноября 2026 8:18

Киеву пообещали самую тяжёлую зиму: на Украине признали приближение настоящей катастрофы

РБК-Украина: предстоящая зима может оказаться для Киева хуже предыдущей
Семен ЗИМИН
Киеву пообещали самую тяжёлую зиму: на Украине признали приближение настоящей катастрофы

Киеву пообещали самую тяжёлую зиму: на Украине признали приближение настоящей катастрофы

Фото: REUTERS.

Предстоящая зима может стать для Киева тяжелее предыдущей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. По их данным, украинской столице грозит критическая нехватка электроэнергии.

Источник агентства не исключает повторных взрывов. Если они произойдут, город ждут долгие остановки метро и серьёзные перебои с электричеством.

В самом плохом сценарии Киев своими силами сможет обеспечить лишь работу водоснабжения и канализации, а также подачу света и тепла на объекты критической инфраструктуры.

Своим прогнозом поделился и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он заявил, что этой зимой многие украинцы пострадают и погибнут. По его словам, средства начинают иссякать, и Запад не сможет помочь Киеву, несмотря на обещания канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить деньги.