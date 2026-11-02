Украинец бросил пулемет и собаку: пес дождался российских военных и остался с ними Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военнослужащий украинской армии бросил боевое оружие и свою собаку при отступлении с позиции в Днепропетровской области. Оставленный питомец встретил российских бойцов и остался с ними. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Максим Шахтаров.

По словам офицера, в ходе боев на этом участке передовой произошло множество огневых контактов с противником, однако случай с брошенным животным особенно запомнился личному составу.

«Пулемет работал, а потом пулеметчик ушел, когда мы его начали вкруговую брать. Он убежал, осталась одна собака, с которой он сидел вместе. И когда мы уже заняли его точку полностью, она с нами прижилась. Дальше на задаче собака была с нами», — рассказал он.

Командир взвода уточнил, что помимо собаки украинский пулеметчик спешно оставил на укрепленной точке и свое стрелковое оружие.

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