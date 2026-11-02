«Действительно восхищается»: Клинтон рассказал об отношении Трампа к Путину

Бывший президент США Билл Клинтон. Фото: IMAGO/Katie Godowski/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп испытывает восхищение в отношении российского коллеги Владимира Путина. Об отношении хозяина Белого дома к лидеру России рассказал бывший президент США Билл Клинтон, его слова приводит Clash Report.

«Президент действительно восхищается им [Владимиром Путиным - прим. ред.]», — сказал Клинтон.

По словам Клинтона, Трамп восхищается не только российским лидером, но и главой Китая Си Цзиньпином, которого он назвал соперником США во многих сферах. Кроме того, бывший американский президент отметил, что Трамп «расхваливал» и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Трамп не раз публично высказывался о своих отношениях с Владимиром Путиным, и эти заявления почти всегда носили комплиментарный характер. Ранее американский лидер в беседе с журналистом Марком Левиным охарактеризовал отношения с президентом России как позитивные. При этом он подчеркнул стратегическую значимость взаимодействия между державами, обладающими ядерным арсеналом.