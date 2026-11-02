«Деньги будут списаны»: на Украине раскрыли смысл круговой обороны городов Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что подготовка украинских городов к круговой обороне станет очередной кормушкой для распила бюджетных средств. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Я думаю, что на ней снова отобьют миллиарды гривен, а потом скажут, что она не пригодилась, но деньги все будут списаны», — уточнил парламентарий, говоря об инициативе киевского режима.

Напомним, в конце октября Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов.

Ранее стало известно, что только в 2025 году на Украине незаконно легализовали более 270 миллионов долларов. По фактам отмывания денег за год возбудили 1344 дела, однако каких-либо крупных задержаний практически не последовало.