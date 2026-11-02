В Москве открылся 5-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение». Фото: roscongress.org

2 ноября в Москве начал работу 5-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». В течение двух дней представители федеральных и региональных органов власти, руководители медицинских организаций, ведущие российские и зарубежные учёные, врачи и эксперты обсудят практическую реализацию Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации до 2030 года. Одним из центральных событий Конгресса станет пленарная сессия с участием руководителей здравоохранения России и Китая.

Главным событием первого дня будет диалог министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и Председателя Госкомитета КНР по здравоохранению Лэй Хайчао. Они обсудят, в частности, внедрение инновационных технологий и перспективы российско-китайского сотрудничества.

«За пять лет Национальный конгресс с международным участием „Национальное здравоохранение“ стал площадкой, объединяющей тех, кто определяет стратегию развития отрасли, создаёт новые медицинские технологии и ежедневно отвечает за организацию медицинской помощи», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках деловой программы участники обсудят внедрение передовых медицинских технологий, применение ИИ, поддержку семьи и материнства, здоровое долголетие, а также перспективы внедрения инновационных методов диагностики и лечения, в том числе новых технологий помощи пациентам с сахарным диабетом. Также будет обсуждаться тема ускоренного перехода от научных разработок к их практическому применению.