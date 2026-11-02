Шойгу ответил на страшилки Запада о гибридной угрозе: «Живите спокойно и не трогайте Россию»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отвечая на заявления о якобы гибридной угрозе со стороны Москвы, попросил Запад «жить спокойно и не трогать Россию». Заявление прозвучало на открытии международной недели «Народы России».

Шойгу обратил внимание, что Запад ежедневно твердит о «гибридной угрозе» со стороны Москвы.

«Не дай вам Бог дожить до того дня, когда Россия начнет вести против вас гибридную войну. Живите спокойно, не надо на нас нападать, мы ни на кого не собираемся», — сказал Шойгу.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка навязать России чуждые ценности входит в гибридную войну, которую Запад ведёт против страны. По его словам, это целенаправленная линия зарубежных стран, призванная ослабить внутреннее единство общества и подорвать нравственные ориентиры России.