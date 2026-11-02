Радиостанция Судного дня передала в эфир слово дуче Фото: Иван Макеев.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, в широких кругах известная как «радиостанция Судного дня», передала новую шифрограмму. Утром в понедельник, 2 ноября, в эфире прозвучал очередной кодированный сигнал.

В состав выданного сообщения вошла комбинация букв и цифр: «НЖТИ 60767 ДУЧЕ 2152 8370». Внимание особо привлекло использование осмысленного слова «ДУЧЕ».

Напомним, в традиционном смысле термин «дуче» использовался для обозначения вождя еще в 1860-е годы во время объединения Италии. Этот итальянский титул носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии и тоталитарного режима.

Радиостанция УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий и большую часть времени передает повторяющийся жужжащий тон. Голосовые сообщения с наборами имен, слов и цифр выходят в эфир крайне редко и традиционно вызывают высокий интерес у радиолюбителей по всему миру.