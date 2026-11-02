ЦБ выпустит в обращение памятную серебряную монету «М.М. Сперанский». Фото: кадр видео ЦБ РФ

3 ноября 2026 года Центральный банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету «М.М. Сперанский» номиналом два рубля. Монета выходит в серии «Российская юриспруденция», говорится на официальной сайте регулятора.

Отмечается, что Михаил Сперанский считается крупнейшим российским реформатором. Именно он во времена правления Александра I предложил разделить власть на законодательную (Государственная дума), исполнительную (министерства) и судебную (Сенат).

Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках.

Напомним, в 2027 году ЦБ РФ собирается выпустить в обращение памятные монеты «Лунтик и его друзья» серии «Российская (советская) мультипликация».

Напомним, в прошлом году Центробанк РФ выпустил памятные монеты, посвященные «Ежику в тумане». Тогда регулятор также представил три вида монет: одну серебряную трехрублевую монету и две монеты по 25 рублей.