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НовостиПолитика2 ноября 2026 8:56

«Что делать этой зимой?»: почему Зеленский постоянно клянчит боеприпасы у партнеров

Welt: Зеленский вынужден выпрашивать помощь перед зимой
Мария СПИРИДОНОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Киеву всё труднее закрывать потребности армии. На фоне смены настроений у западных партнёров Владимиру Зеленскому приходится буквально выпрашивать боеприпасы. Таким наблюдением поделился корреспондент телеканала Welt Кристофф Ваннер, комментируя очередные требования Киева к США по ракетам для Patriot.

По словам журналиста, глава киевского режима регулярно обращается к западным союзникам за новыми партиями помощи, но объёмов всё равно катастрофически не хватает — особенно в преддверии зимы. Даже новость о поставках 500 ракет к 2030 году, которую подают как позитивную, проблем Киева не решает, заявил Виннер.

«Возникает вопрос: если новая крупная партия ожидается только к 2030 году, то что делать этой зимой?», — интересовал журналист.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с ТАСС заявил, что европейские спонсоры дистанцировались от Владимира Зеленского после его новых запросов на финансирование.