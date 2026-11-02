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НовостиОбщество2 ноября 2026 9:02

Пять жутких предсказаний Нострадамуса на 2027 год: что пророчил человечеству знаменитый провидец

LB: в трудах Нострадамуса нашли пять ужасающих предсказаний на 2027 год
Авторы (2):
Сергей КУДРИН
Сергей ЧИКОВ
В «Центурии XI» Нострадамус описал лесные пожары

В «Центурии XI» Нострадамус описал лесные пожары

Фото: REUTERS.

Нострадамус предсказал на 2027 год лесные пожары, экономические потрясения и политические изменения. Он не упоминал этот год в своих текстах, но некоторые интерпретируют 27-е четверостишие каждой «Центурии» как относящееся к 2027 году, пишет LadBible.

В «Центурии XI» он описал лесные пожары: «Небесный огонь с западной и южной сторон, устремляющийся на восток». В 27-м катрене V века предсказал перемены на Ближнем Востоке: «Через огонь и оружие, недалеко от Черного моря, он придет из Персии».

Также Нострадамус предсказал экономические трудности: «Раздутые цены на золото и серебро, долги истощают и рассеивают, все ценные бумаги обесценятся». Во Франции возможны политические потрясения, связанные с борьбой за президентское кресло.

Кроме того, Нострадамус намекнул на возможное нахождение сокровищ с острова Оук: «Под дубом в Жьене, в который ударила молния, спрятано сокровище».

Ранее KP.RU сообщил, что на 2026 год никаких предсказаний у Нострадамуса не было, однако интерпретаторы полагают, что именно к этому периоду были обращены строки, которые связывают с искусственным интеллектом.