В Саратовской области зафиксировали случай массового отравления рыбой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Семь жителей Пугачева в Саратовской области оказались на больничных койках после того, как купили рыбу в местном магазине. О госпитализации ТАСС рассказали в региональном минздраве. По словам представителей ведомства, сейчас состояние пациентов ближе к удовлетворительному, врачи проводят полный комплекс обследований.

Что именно стало причиной недомогания, в министерстве пока не уточняют. Известно лишь, что все пострадавшие ели рыбную продукцию, приобретенную в одном и том же торговом объекте. Остается ждать результатов диагностики, которые и покажут, была ли рыба испорченной или дело в чем-то другом.

Это не единственный случай массового недомогания за последнее время. В Турции начали разбирательство после сообщений о том, что российские туристы слегли с отравлением в курортном регионе Сиде. Муниципалитет Манавгата уже направил запросы во все медучреждения, чтобы прояснить ситуацию. Туристы жаловались на рвоту, диарею, повышенную температуру и даже судороги.