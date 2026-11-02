Сибирячка похудела до 36 килограммов после измен жениха

Анна Подвинцева рассказала, как анорексия едва не стоила ей жизни. Фото: предоставлено Анной Подвинцевой

28-летняя блогер Анна Подвинцева из Томска рассказала, как из-за предательства любимого человека довела себя до анорексии. С Иваном* она познакомилась в 20 лет, они быстро стали жить вместе. Девушка влюбилась — это были ее первые отношения. Но Иван, по ее словам, однажды уехал на вахту и бросил ее, просто перестав отвечать на сообщения. Потом пара помирилась, но отношения лучше не стали: он общался с бывшими, а однажды ударил Анну, сообщает КП-Новосибирск.

Вместе они были шесть лет. Девушка уверяет, что долгое время Иван жил за ее счет: она продала бабушкину квартиру, вложилась в его бизнес, купила дачу и машину. Когда Анна потребовала вернуть деньги, он уехал в Москву якобы продавать «Мерседес», а на деле изменял ей.

— Я, по сути, умирала, а он меня бросил, поехал веселиться, — говорит девушка

Анна перестала есть, начались тошнота и рвота. При росте 170 сантиметров она похудела до 36 килограммов, не было сил даже сделать шаг. Ей ставили капельницы за 10 тысяч рублей, чтобы прожить еще день. В больницу она попала только через три месяца. Восстановиться помогла мама, которая готовила ей разную еду три раза в день, и подписчики, которые ежедневно поддерживали ее сообщениями.

В итоге с бывшим Анна заключила соглашение: договорились, что он вернет полмиллиона рублей и дачу.

— Я продолжаю жить и верю, что встречу достойного человека, — отмечает Анна.

*Имя изменено

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX