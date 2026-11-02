Кулеба заявил, что возможность заключить соглашение с РФ была еще в 2022 году

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS.

Украина имела реальную возможность заключить мирное соглашение с Россией в конце 2022 года, однако этот шанс был упущен из-за настроений внутри страны. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас говорят, в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Кстати, согласен: можно было попробовать», — признал экс-министр.

По его словам, на тот момент обстановка на линии боевого соприкосновения начала складываться не в пользу Киева. Однако попытке договориться помешала эйфория, охватившая украинское общество на фоне разговоров о возможном возвращении к границам 1991 года.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс 2022 года был фактически завершен. Однако после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех достигнутых договоренностей, а позже Владимир Зеленский ввел официальный запрет на ведение переговоров с российским руководством.