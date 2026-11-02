Мэр Москвы: Гости фестиваля колледжей познакомились более чем с 150 профессиями

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 для школьников организовали интерактивную космическую миссию «ИТ-КосмоХаб-2054». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Более 30 тысяч человек посетили осенний фестиваль колледжей «Город профессий» в Москве. Школьники и их родители узнали о специальностях, которые можно получить в столице в рамках среднего специального образования. Итоги фестиваля мэр города Сергей Собянин подвел в своем канале в мессенджере «Макс».

«Свыше 30 тысяч школьников и взрослых посетили осенний фестиваль колледжей "Город профессий". Они познакомились с более чем 150 профессиями на площадках 43 столичных колледжей. Всего было организовано свыше 300 мероприятий», - написал глава столицы.

Так, Московский государственный образовательный комплекс предлагает школьникам получить специальности в сфере машиностроения, промышленной робототехники, механики и фармации. Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева обучает профессиям, связанным с обслуживанием автотехники. Здесь гости фестиваля разбирались, как устроены двигатели, осваивали сварку и диагностику ходовой части, принимали участие в пит-стопе и следили за дрифт-заездами моделей автомобилей.

В Колледже информационных технологий «ИТ. Москва» школьникам предложили принять участие в мастер-классах по программированию, кибербезопасности и технологиям искусственного интеллекта. А в колледже автоматизации и информационных технологий № 20 для ребят организовали интерактивную космическую миссию «ИТ-КосмоХаб-2054». Участникам квеста нужно было пройти шесть технологических отсеков, изучить разные виды связи, познакомиться с защитой данных и технологиями управления БПЛА. В финале юные гости колледжа запускали виртуальный космический корабль.

Будущие врачи познакомились с азами профессии в медицинском колледже № 7. Под руководством специалистов школьники учились на манекенах проводить сердечно-легочную реанимацию, узнавали, как правильно дезинфицировать и перевязывать раны, делать уколы и проводить рентгенологические исследования.

В колледже полиции школьники осваивали управление дронами, искали улики и учились составлять фотороботы. В Московском образовательном комплексе «Запад» ребята занимались изготовлением молекулярной икры и вникали в основы ресторанного бизнеса.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 посетили будущие градостроители: здесь ребятам предложили попробовать себя в роли реставраторов, а также научиться столярно-плотничным и электромонтажным работам. А в Московском педагогическом колледже школьники посещали открытые уроки и учились строить персональные планы по развитию карьеры в образовательной и социальной сферах.

«Фестиваль позволил школьникам не только познакомиться с востребованными профессиями, но и попробовать себя в качестве того или иного специалиста, пообщаться с представителями предприятий и студентами колледжей. Это поможет ребятам лучше понять, что им действительно интересно, и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом», - рассказал Сергей Собянин.