Бросил горящую сигарету в щель кладовки: пьяный мужчина не попал в гости и устроил пожар, где погибли пятеро

СК: житель Каргополя поджег дом окурком из-за бытового конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Архангельской области следователи установили обстоятельства пожара в деревянном жилом доме в Каргополе, унесшего жизни пяти человек. Как сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ, причиной трагедии стал намеренный поджог из-за бытового конфликта.

По данным следствия, 46-летний ранее судимый подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к родственникам своей супруги. Хозяин квартиры отказался впускать пьяного мужчину. На почве возникшей личной неприязни подозреваемый сел в подъезде и засунул непотушенный окурок сигареты в щель деревянной кладовой.

В результате начавшегося пожара погибли пять человек — трое женщин и двое мужчин, среди которых супруга и взрослый сын мужчины, не пустившего подозреваемого, а также их соседи. Сам хозяин квартиры успел спастись.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство шести лиц и убийстве пяти лиц, совершенных общеопасным способом. В понедельник Ломоносовский районный суд Архангельска рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за поджог машин из-за мести мажорам.