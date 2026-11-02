Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2026 9:45

Бросил горящую сигарету в щель кладовки: пьяный мужчина не попал в гости и устроил пожар, где погибли пятеро

СК: конфликт стал предварительным мотивом поджога в Каргополе с пятью погибшими
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СК: житель Каргополя поджег дом окурком из-за бытового конфликта

СК: житель Каргополя поджег дом окурком из-за бытового конфликта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Архангельской области следователи установили обстоятельства пожара в деревянном жилом доме в Каргополе, унесшего жизни пяти человек. Как сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ, причиной трагедии стал намеренный поджог из-за бытового конфликта.

По данным следствия, 46-летний ранее судимый подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к родственникам своей супруги. Хозяин квартиры отказался впускать пьяного мужчину. На почве возникшей личной неприязни подозреваемый сел в подъезде и засунул непотушенный окурок сигареты в щель деревянной кладовой.

В результате начавшегося пожара погибли пять человек — трое женщин и двое мужчин, среди которых супруга и взрослый сын мужчины, не пустившего подозреваемого, а также их соседи. Сам хозяин квартиры успел спастись.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство шести лиц и убийстве пяти лиц, совершенных общеопасным способом. В понедельник Ломоносовский районный суд Архангельска рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за поджог машин из-за мести мажорам.