Семья Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о состоянии актрисы

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в реанимации — её состояние оценивается как тяжёлое. Об этом ТАСС рассказали в семье актрисы.

По словам близких, артистка остаётся на искусственной вентиляции лёгких. Врачи планируют провести обследования в динамике и консультации профильных специалистов.

В октябре Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в реанимацию из-за проблем с сердцем. Один из телеграм-каналов тогда сообщил, что сердце знаменитой артистки бьется нерегулярно. Также у неё нарушены память и внимание.

В конце сентября Лидии Николаевне исполнилось 88 лет. Ранее дочь артистки призналась KP.RU, что устала от разных вбросов в СМИ о состоянии матери. Ольга назвала подобные публикации отвратительным неуважением к народной артистке.

«Вот покажу я ей эту публикацию, и какие показатели давления у нее будут на мониторах?» — возмутилась Ольга.