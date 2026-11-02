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НовостиЗвезды2 ноября 2026 10:01

Семья Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о состоянии актрисы

Семья Федосеевой-Шукшиной рассказала о её тяжёлом состоянии
Мария СПИРИДОНОВА
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в реанимации — её состояние оценивается как тяжёлое. Об этом ТАСС рассказали в семье актрисы.

По словам близких, артистка остаётся на искусственной вентиляции лёгких. Врачи планируют провести обследования в динамике и консультации профильных специалистов.

В октябре Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в реанимацию из-за проблем с сердцем. Один из телеграм-каналов тогда сообщил, что сердце знаменитой артистки бьется нерегулярно. Также у неё нарушены память и внимание.

В конце сентября Лидии Николаевне исполнилось 88 лет. Ранее дочь артистки призналась KP.RU, что устала от разных вбросов в СМИ о состоянии матери. Ольга назвала подобные публикации отвратительным неуважением к народной артистке.

«Вот покажу я ей эту публикацию, и какие показатели давления у нее будут на мониторах?» — возмутилась Ольга.