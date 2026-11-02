Вспышку сибирской язвы зафиксировали в ДР Конго. Фото: Luis BERNANDO CANO/Global Look Press

В Демократической Республике Конго зафиксирована массовая гибель бегемотов в Национальном парке Вирунга на востоке страны. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной мора 28 гиппопотамов за последний месяц стала сибирская язва, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Об этом пишет Aljazeera.

Специалисты парка связывают активизацию опасной инфекции с засухой и сохранением спор бактерии в почве. В условиях нехватки растительности животные пасутся ближе к земле и скучиваются у мелеющих водоемов, что резко повышает риск заражения. Экологи предупреждают, что сокращение популяции бегемотов угрожает всей водной экосистеме региона.

Ситуацию осложняет продолжающийся вооруженный конфликт, поскольку из-за боевых действий администрация парка утратила контроль над частью территорий. В настоящее время рейнджеры занимаются утилизацией туш и информированием населения. Местных жителей призывают не приближаться к мертвым животным и не употреблять их мясо в пищу из-за высокого риска передачи заболевания человеку.

Такая трагедия разворачивается на фоне продолжающейся борьбы региона с тяжелейшей вспышкой лихорадки Эбола. Число заразившихся Эболой в ДР Конго превысило 10 тысяч человек, а число умерших почти достигло 5 тысяч.