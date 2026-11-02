ООН предупредила о риске необратимых последствий для криосферы Земли

В ООН призвали начать работать над проблемой увеличения выбросов углекислого газа Фото: REUTERS.

Специалисты ООН предупреждают, что глобальное потепление грозит страшными последствиями для криосферы Земли. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад организации.

«Таяние льдов в холодных регионах Земли может привести к таким опасным последствиям, что глобальное потепление необходимо остановить на уровне ниже 1 °C после неизбежного периода превышения целевых показателей мировой температуры», - указано в материале.

Многие исследователи считали, что превышение порога в 1,5°C из Парижского соглашения по климату допустимо. Однако масштабная потеря снежного и ледового покрова доказывает обратное.

Глобальная температура уже выросла на 1,3°C с доиндустриальной эпохи. Человечество пока не справляется с сокращением парниковых газов. Природные экосистемы также остаются незащищенными. Поэтому ученые признали, что перегрева планеты избежать не удастся. Цель по-прежнему состоит в удержании потепления к концу века в рамках 1,5°C.

Если все же пиковая температура достигнет около 3°C, почти вся приповерхностная вечная мерзлота растает полностью. Это вызовет серьезные нарушения циркуляции океана. Более того, морские ледники долго восстанавливаются, поэтому людям уже сейчас нужно озаботиться этой проблемой.

Прежде климатолог Алексей Кокорин сообщал, что зимний период в России становится теплее, но изменения неоднородны. В европейской части, включая Московскую область, потепление за 50 лет составило 3,5-4 градуса. Однако на юге Западной Сибири зимы остаются по-прежнему холодными.

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