Нефть марки Brent упала ниже 109 долларов за баррель впервые с 21 октября Фото: REUTERS.

Мировые цены на нефть покатились вниз. По данным торгов, январские фьючерсы Brent на 12:10 мск теряли 4% к предыдущему закрытию и торговались у отметки 108,89 доллара за баррель.

Ниже 109 долларов баррель опустился впервые с 21 октября. Декабрьские фьючерсы WTI дешевели на 4,2%, до 99,75 доллара.

Снижение цен ускорилось после того, как президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге обратил внимание на эффект от решения Белого дома по поставкам российского дизельного топлива в США.

По словам Путина, после этого шага мировые цены на топливо просели на 5-6%. Теперь рынок, судя по котировкам, продолжает отыгрывать эту историю — уже без оглядки на октябрьские максимумы.