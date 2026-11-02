Зеленский хотел убрать Кличко с поста мэра Киева: случилось непредвиденное

Зеленский хотел уволить Кличко с поста главы Киева, но не нашел поддержки Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО.

Владимир Зеленский хотел уволить мэра Киева Виталия Кличко с занимаемого им поста, однако при обсуждении данного вопроса со своим окружением глава киевского режима не нашел нужной поддержки. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, больше всех увольнения Кличко жаждал экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Но тут случилось непредвиденное - большинство влиятельных соратников Зеленского были категорически против идеи.

«Прежде всего из-за юридических и управленческих последствий такого решения», - следует из публикации.

Журналисты агентства объяснили, что в Киеве должности руководителя КГГА и мэра города очень тесно связаны. Формально главу горадминистрации назначает президент государства. Тем не менее, согласно постановлению Конституционного суда, эту должность обязан занимать именно избранный киевлянами градоначальник.

Таким образом, отстранение Кличко от управления госадминистрацией не повлияло бы на его статус. Он сохранил бы полномочия законно избранного мэра. Также за ним осталось бы влияние на деятельность Киевсовета.

Ранее сам Виталий Кличко сообщал, что ему ищут замену. Однако он твердо заверил, что будет бороться до конца за кресло мэра столицы Украины.