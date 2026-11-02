Россиянам рассказали, как собрать стильный мужской образ без дорогих покупок

Особое внимание стоит уделить посадке одежды. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Собрать современный мужской образ можно и без дорогих брендов. Для этого не обязательно покупать вещи из последних коллекций. Достаточно правильно подобрать базовый гардероб, следить за посадкой одежды и грамотно сочетать цвета и фактуры. Россиянам посоветовали делать ставку на универсальные вещи и продуманные детали. Об этом пишет mk.ru.

Основой образа могут стать прямые джинсы без лишнего декора, плотная футболка, белая или голубая рубашка и темно-синие брюки. Чтобы комплект не выглядел скучно, можно добавить одну яркую деталь, например, горчичный кардиган, свитер крупной вязки или куртку необычной фактуры. Остальные вещи при этом лучше оставить нейтральными.

Особое внимание стоит уделить посадке одежды: плечи должны совпадать с линией плеч, рукава – заканчиваться у запястья, а брюки – не собираться складками у обуви. Дополнить образ помогут разные фактуры, многослойность и лаконичные аксессуары

Сэкономить также можно благодаря сезонным распродажам и ревизии гардероба. Иногда для нового комплекта достаточно одной недостающей базовой вещи.

Ранее стилист и арт-директор Семенова рассказала, как с помощью одного палантина можно создать до десяти разных образов, разнообразить привычный гардероб и изменить силуэт.