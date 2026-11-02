Группа ПСБ получила награду премии «Лидеры страхового рынка»

Новый продукт объединяет инструменты долгосрочного формирования капитала с высоким уровнем гарантированного дохода и страховую защиту. Он включает покрытие критических рисков, связанных с жизнью и здоровьем. При наступлении страхового случая указанные клиентом выгодоприобретатели получают страховые выплаты, которые могут превышать сумму взносов. Дополнительно к этому продукт позволяет получить юридическую защиту капитала, а также существенные налоговые преференции.

Участники программы формируют капитал постепенно, осуществляя ежегодные платежи. Такой подход позволяет создавать сбережения без излишней нагрузки на семейный бюджет и обеспечивает надежную финансовую защиту всей семьи клиента.

«При выборе страховых программ граждане ориентируются на выгодные ценовые параметры и удобство подключения к сервисам. ПСБ и ПСБ Страхование жизни сочетает эти преимущества, предлагая широкий выбор страховых решений для любой жизненной ситуации клиента и е го семьи. Мы развиваем клиентоцентричную модель обслуживания, создавая клиентам комфортную среду для взаимодействия с банком. Высокая оценка нашей работы еще раз подтверждает, что мы выбрали верную стратегию развития», — отметила Оксана Байда, директор департамента кредитного и комиссионного розничного бизнес ПСБ.

«Мы помогаем клиентам формировать комплексную финансовую защиту для себя и своих близких, предлагая широкий спектр страховых решений. Программа накопительного страхования жизни «Жить всласть. Кэшбек» завоевала популярность среди наших клиентов. Это универсальный финансовый инструмент: он способствует развитию персональной дисциплины в сбережениях, обеспечивает надежную защиту накоплений, предоставляет финансовую поддержку в трудных жизненных ситуациях, а также позволяет эффективно и выгодно формировать дополнительный капитал для достижения различных финансовых целей», — прокомментировал Николай Тимофеев, генеральный директор ПСБ Страхование жизни.

Реклама Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» ИНН 7744000912 erid: 2W5zFHt6wBp