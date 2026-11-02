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НовостиВ мире2 ноября 2026 10:45

Захарова: РФ надеется, что ситуация в Ормузском проливе скоро нормализуется

Захарова заявила, что Россия по-прежнему выступает за мирное разрешение кризиса на Ближнем Востоке
Арина СЕРОВА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Россия по-прежнему рассчитывает на максимально быстрое урегулирование обстановки в Ормузском проливе и на восстановление безопасного судоходства там. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула важность скорейшей нормализации обстановки для обеспечения международной стабильности. По ее словам, любые обострения в этом регионе создают дополнительные риски для глобальной энергетической безопасности. Поэтому данный кризис, отметила Захарова, нужно разрешить мирным путем.

«Поддерживаем усилия посредников и со своей стороны оказываем содействие переговорному процессу, подтверждаем готовность внести вклад как в нахождение взаимоприемлемых решений, так и в их дальнейшую реализацию», - сказала она.

Ранее лидер США Дональд Трамп сообщал, что США пока еще думают над двумя сценариями окончания конфликта в Иране. Либо Штаты завершат бои быстро, либо подождут угасания страны.