Врач объяснил, когда боль в суставах должна заставить провериться на артрит

Лечение зависит от причины воспаления и тяжести заболевания. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Артрит может развиваться незаметно, но первые изменения в суставах важно не пропустить. Ортопед-травматолог Максим Королев рассказал о первых тревожных сигналах и последствиях болезни. Об этом пишет ОТР.

«Если у человека раньше сустав колена гнулся нормально, а утром встал и раз – а что-то как-то не то пошло. Что-то болит, отекло, горячее на ощупь – тогда вперед к врачу», – призвал Королев.

По словам специалиста, артрит бывает разной природы: инфекционной, реактивной и аутоиммунной. Заболевание может поражать любые суставы – от пальцев рук и ног до коленей и голеностопа. Особую опасность представляет ревматоидный артрит, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма.

Лечение зависит от причины воспаления и тяжести заболевания. Врач может назначить противовоспалительные препараты, физиотерапию и ограничение нагрузки на пораженный сустав. В запущенных случаях может потребоваться операция. Если долго откладывать лечение, суставы могут разрушаться, мышцы и связки – ослабевать, а при инфекционной форме существует риск сепсиса.

Ранее ученые из Сеченовского университета совместно с китайскими коллегами обнаружили возможную связь между дефицитом селена, цинка, железа и кальция, нарушениями кишечной микрофлоры и развитием ревматоидного артрита.