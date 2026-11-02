SHAMAN рассказал, как отшил Канье Уэста: «Я сказал "нет" жестко, безапелляционно» Фото: Евгения ГУСЕВА.

SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл подробности предложения о дуэте с Канье Уэстом. По словам артиста, заявка действительно поступала его концертному директору Александру Качану, а скриншот этого обращения у команды сохранился. Об этом певец рассказал за кулисами юбилейного концерта Игоря Бутмана, передаёт «КП-Петербург».

От сотрудничества с американским рэпером Дронов отказался без колебаний. Он объяснил, что к рэпу не имеет никакого отношения и идти против собственного пути не собирается.

«Понимаю, что на моем месте, наверное, любой другой артист был бы счастлив зацепиться за эту ситуацию. Но у меня своя тема, свой путь. Поэтому я сказал нет жестко, безапелляционно. А заявка действительно была, скриншот у нас есть. Мой директор Александр свидетель, подтверждает», — уточнил артист.

К отмене концерта Канье Уэста в Петербурге SHAMAN отнёсся равнодушно.

Напомним, на шоу американца успели продать больше 100 тысяч билетов, однако договор с «Газпром Ареной» так и не подписали, а согласовать выступление организаторам не удалось. Сейчас компания через билетного оператора возвращает деньги, но у многих удерживают комиссионный сбор в 10 процентов — из-за этого фанаты массово идут в суд.