В СИЗО Ленобласти умер 79-летний продавец суррогата, погубившего 35 человек, фото: СУ СК Ленинградской области

79-летний житель Ленинградской области Николай Бойцов, продававший суррогат, от которого умерли 35 человек, умер в СИЗО. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург". Коммерсант скончался, не дождавшись суда.

"В начале 2026 года обвиняемый Н. Бойцов, содержавшийся под стражей, скончался в одной из городских больниц. Смерть наступила от естественных причин вследствие продолжительного хронического заболевания", - говорится в комментарии УФСИН по Спб и ЛО для KP.RU.

Следствие установило причастность мужчины к смерти 35 человек от суррогата. В деле также фигурирует дефектолог Ольга С., которая отрицает вину, утверждая, что ее оговорил бывший муж, связанный с бутлегером.

"Смертельная партия тоже прошла через несколько рук и в конечном итоге оказалась у 79-летнего Николая Бойцова, или деда Коли, как его называли клиенты. По словам местных жителей, он много лет торговал из-под полы спиртным: у него всегда можно было купить бутылку, если магазин уже закрылся", - говорится в публикации.

Обвинение строится на показаниях свидетелей и найденных канистрах. Директор фирмы, арендовавший склад, также отрицает вину.

Ранее KP.RU сообщил, что еще одним подозреваемым стал 54-летний житель города Сланцы, в гараже которого нашли бутыли со смертоносным алкоголем.