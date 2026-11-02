Города-миллионники на 5G: МегаФон запустил в салонах связь нового поколения

Посетители флагманских салонов связи МегаФона в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске теперь могут оценить возможности скорости пятого поколения. Благодаря технейтральности оператор запустил современное поколение связи на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Также для посетителей салонов оборудована специальная полка с гаджетами, которые работают на сети 5G. На ней представлены флагманские решения ведущих брендов: Samsung линейки Galaxy S26 и 8 серии Galaxy Z Flip|Fold|Fold Ultra, Honor 600|600 Pro, Huawei Pura 90s Pro Max, Xiaomi 17 Ultra и другие модели. Они позволяют протестировать сеть в условиях, где нет естественных помех, и оценить её возможности. Кроме того, плюсы новой технологии можно опробовать на собственном смартфоне.

«Запуск 5G в салонах — это возможность для каждого нашего абонента лично убедиться в том, насколько быстрее и удобнее становится мобильный интернет», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж Вадим Зимин. Он также отметил: «Скорость — это ключевой фактор для современных цифровых сервисов: стриминга, облачных игр, видеозвонков».

На момент запуска 5G в салонах наивысший показатель зафиксирован в Москве — 747 Мбит/с. С такой скоростью пользователь может скачать на свой гаджет фильм в FullHD-качестве за 15 секунд. В Санкт-Петербурге показатель достигает 572 Мбит/с. Замеры производились с использованием платформы Merilo.