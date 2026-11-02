Онищенко: квашеная капуста приводит к отекам и проблемам с сердцем Фото: Олег ЗОЛОТО.

Академик РАН Геннадий Онищенко ответил, может ли навредить квашеная капуста. О том, что этот продукт несет пользу, известно давно, ферментированная капуста может составить конкуренцию цитрусовым по содержанию витамина С.

Тем не менее, не всем можно есть этот продукт в неограниченном количестве. Квашеная капуста вредна гипертоникам и людям с заболеваниями почек из-за избытка соли. Натрий задерживает воду в организме, а это увеличивает нагрузку на сердце и приводит к отекам.

- Если капусту сильно пересаливают, избыток соли задерживает воду в организме. Могут появиться отеки, если с почками не все в порядке, да и для гипертоников это вредно, - говорит Геннадий Онищенко в беседе с Абзацем.

Говоря о продукте, эксперт отметил, что он способен привести к повышению уровня кислотности желудочного сока. А это значит, что людям с чувствительным пищеварением стоит осмотрительно есть данный продукт.

Минимизировать неприятные последствия поможет разумная порция потребления.