Умер Хуан Аткинс, основатель музыкального направления техно

Музыканта нашли без сознания в номере мексиканского отеля. Фото: Michael Tullberg/Getty Images

Умер Хуан Аткинс, один из основоположников техно-музыки. На момент смерти ему было 64 года. Об этом информирует Resident Advisor со ссылкой на представителей артиста.

Музыканта нашли без сознания в номере мексиканского отеля. Это произошло незадолго до запланированного выступления в одном из клубов Мехико. Аткинса немедленно госпитализировали. В больнице медики констатировали смерть музыканта.

Аткинс родился в Детройте в 1962 году. Детство прошло в соседнем Белвилле, там он встретил своих коллег Деррика Мэя и Кевина Сондерсона. Позже трио прославилось под названием Belleville Three. Их совместные работы начала 1980-х сделали Детройт центром электронной музыки.

В 1980 году появился проект Cybotron, созданный Аткинсом вместе с Ричардом Дэвисом. После ухода из группы музыкант начал работать под псевдонимом Model 500. Трек No UFOs 1985 года стал культовым для жанра. Влияние артиста распространилось на Европу, особенно Британию и ФРГ, вдохновив новое поколение диджеев. Хуан Аткинс полноправно считается одним из главных основателей музыкального направления техно.

Ранее стало известно о смерти Валерия Лысенко - певца и барабанщика группы «Мистер Твистер». Он ушел из жизни в конце октября в возрасте 65 лет.