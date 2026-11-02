Аэрофлот, Общественная палата и Общественный совет при Минтрансе назвали лучшие аэропорты для семейных путешествий

Аэрофлот, Общественная палата РФ и Общественный совет при Минтрансе РФ обнародовали итоги первого в отечественной авиаотрасли системного анализа того, насколько российские аэропорты приспособлены для поездок с детьми, включая многодетные семьи.

Исследование опиралось на стратегию семейноцентричности на транспорте, которую в октябре 2025 года инициировал Минтранс России под руководством Андрея Никитина (22 октября 2026 года он назначен заместителем председателя Правительства РФ). Отдельно учитывалась и работа Аэрофлота: весной 2026-го компания анонсировала собственную комплексную программу улучшения сервиса для семей с тремя и более детьми — от оформления перевозки до прибытия в пункт назначения.

«Комплексная программа сервиса для многодетных семей является переходом на новый уровень обслуживания. Первым из реализованных решений стало открытие отдельной многофункциональной стойки регистрации в базовом аэропорту Шереметьево для пассажиров Аэрофлота и авиакомпании «Россия», — говорит генеральный директор «Аэрофлот» Сергей Александровский. - С мая по сентябрь 2026 года сервисом уже воспользовались 4,1 тысяч семей (более 20 тыс. пассажиров). Мы планируем тиражировать этот опыт на другие ключевые аэропорты».

География получилась широкой: 4 аэропорта Московского авиационного узла и 54 аэропорта России — от Калининграда до Владивостока. Для объективности воздушные гавани разделили на три группы по годовому пассажиропотоку: свыше 10 млн человек, от 1 до 10 млн и до 1 млн. Инфраструктура аэропортов оценивалась по специальному разработанному Аэрофлотом и представителями общественных объединений чек-листу, в который вошли 47 общих и семейноцентричных критериев: наличие комнаты матери и ребёнка, климатический контроль в помещении, безбарьерная среда для пассажиров с детскими колясками, питьевые фонтанчики, расстояние от автомобильной парковки, круглосуточный наземный транспорт, а также оснащение игровых комнат, бесплатный интернет, выделенные стойки регистрации и линии обслуживания, бесплатные коляски и предметы детской гигиены.

По итогам исследования в топ-3 вышли лидеры в каждой группе.

Пассажиропоток свыше 10 млн человек в год:

1. Международный аэропорт Шереметьево (Москва) — 45 критериев.

2. Международный аэропорт Сочи — 40 критериев.

3. Международный аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) — 36 критериев.

Пассажиропоток от 1 до 10 млн человек в год:

1. Международный аэропорт Хабаровск — 44 критерия.

2. Международный аэропорт Уфа — 41 критерий.

3. Международный аэропорт Южно-Сахалинск — 41 критерий.

Пассажиропоток до 1 млн человек в год:

1. Международный аэропорт Ульяновск — 43 критерия.

2. Международный аэропорт Улан-Удэ — 43 критерия.

3. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский — 39 критериев.