Трихолог объяснила, почему нельзя мыть голову каждый день

По словам специалиста, оптимально мыть голову раз в два-три дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ежедневное мытье головы может повлиять на состояние кожи и привести к повышенной выработке кожного сала. При этом слишком редкое очищение волос тоже нежелательно. На них накапливаются пыль и загрязнения из окружающей среды. Трихолог Анна Альварес рассказала, как часто нужно мыть голову. Об этом пишет aif.ru.

«Нельзя мыть голову каждый день, таким образом мы нарушаем кожный покров. Кожа от пересыхания начинает сама себя увлажнять, а увлажняет она себя выплеском себума, то есть выделяя больше жира», – пояснила Альварес.

По словам специалиста, оптимально мыть голову раз в два-три дня. Также допустимо делать это через день. Такой график не должен вызывать проблем. Частота мытья зависит от особенностей кожи головы и скорости ее загрязнения.

При этом откладывать мытье на целую неделю тоже не стоит, даже если волосы долго остаются чистыми. На них постепенно оседают пыль, смог и другие частицы из окружающей среды. Поэтому важно соблюдать баланс и не допускать чрезмерно частого или слишком редкого очищения волос.

Ранее трихолог раскрыла, сколько волос человек может терять ежедневно без повода для беспокойства. Оказалось, что привычные представления о норме выпадения не всегда верны.