Убийцу семьи бизнесмена Казаряна приговорил к пожизненному сроку Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Московский городской суд вынес приговор Алексею Мельничуку, признав его виновным в резонансном убийстве жены и малолетней дочери предпринимателя Хорена Казаряна, совершенном в 2015 году. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Фигурант признан виновным в разбое и двойном убийстве с особой жестокостью, сопряженном с нападением. Гособвинение, не усмотрев смягчающих обстоятельств, настаивало на высшей мере наказания и удовлетворении иска потерпевших на сумму более 15 млн рублей. Мельничук в прениях просил не назначать пожизненный срок, чтобы иметь возможность работать и выплачивать компенсацию. Он планирует обжаловать не вступивший в силу приговор.

Напомним, суд установил, что в ночь на 14 февраля 2015 года Мельничук залез на 21-й этаж и проник в квартиру Казаряна через балкон. Находящимся в помещении женщине и ее маленькой дочери он нанес с особой жестокостью не менее 22 и 16 ударов колюще-режущим предметом соответственно. От полученных ранений обе жертвы скончались на месте. После расправы нападавший скрыл следы преступления, похитил имущество на сумму свыше 568 тысяч рублей и скрылся.