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НовостиВ мире2 ноября 2026 11:57

Чешский холдинг CSG восстановит заводы времён холодной войны

CSG планирует начать выпуск «энергетических материалов» для боеприпасов
Семен ЗИМИН
Чешский холдинг CSG восстановит заводы времён холодной войны Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Чешский холдинг CSG восстановит заводы времён холодной войны Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Чешская Czechoslovak Group (CSG), один из ключевых игроков на европейском рынке боеприпасов, замахнулась на масштабное расширение. Как сообщил директор по внешним связям компании Ян Хамачек порталу Rapporteur, холдинг собирается вдохнуть вторую жизнь в заводы, построенные ещё во времена холодной войны.

Речь идёт о нескольких площадках сразу. В греческом Лаврионе CSG запустит производство совместно с государственным оборонным предприятием Hellenic Defence Systems. Ещё один объект — гражданский завод по выпуску нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде — переоборудуют под военные нужды. А в польском Гнашвице компания уже купила предприятие, где будет делать так называемые «энергетические материалы».

Сам Хамачек объясняет такую экспансию просто: CSG хочет держать под контролем все критически важные компоненты, без которых невозможно производство европейских боеприпасов калибра 155 мм.

Кстати, это не единственный пример возвращения к наследию холодной войны. Ранее агентство Reuters сообщило, что США собираются возобновить работу военной базы на юге Гренландии, которая функционировала в те же годы.