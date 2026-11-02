ВТБ — лидер Frank RG по сохранению и развитию клиентской базы

ВТБ стал победителем в номинации Frank RG «Лидер по сохранению и развитию клиентской базы». Сейчас банк обслуживает более 33 млн активных розничных клиентов; с начала года их число увеличилось на 11%.

Рост клиентской базы банк обеспечивает за счет органических факторов. Банк предлагает востребованные вклады и накопительные счета, выгодные условия по картам, совместные проекты с крупными ретейлерами — в том числе с «Магнитом», — а также развивает программу лояльности и льготные условия для зарплатных проектов. Отдельное направление — партнерство с Wildberries: в октябре клиенты банка получили дополнительную выгоду при повседневных покупках на маркетплейсе. Кроме того, банк завершил интеграцию с Почта Банком.

В работе с клиентами банк опирается на совершенствование CRM-подходов. Банк анализирует потребности аудитории и формирует предложения под повседневные финансовые задачи. При этом внимание уделяется не только привлечению, но и сохранению активной клиентской базы — поддержанию регулярного взаимодействия, укреплению доверия и росту лояльности.

«Сегодня в ВТБ регулярно обслуживаются более 30 млн человек. Но для нас важно не только привлечь клиента, а в первую очередь – сохранить его доверие: регулярно быть рядом, предлагать релевантные решения и выстраивать понятный и удобный формат обслуживания. Такой подход задает планку для дальнейшей работы, в том числе – в рамках партнерств с крупнейшими игроками нашей страны», – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов.