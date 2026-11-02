Матвиенко: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР станет исторической. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Встреча лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС в КНР станет историческим событием. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вероятность такой встречи есть. <...> Если она состоится - это еще не подтверждено, только обсуждается возможность, - то, безусловно, это будет историческая встреча», - отметила Матвиенко в беседе с журналистами.

Напомним, что саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Ранее Матвиенко анонсировала встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях мероприятия.

Как заявил глава МИД Сергей Лавров, на саммите в Китае может состояться и трехсторонняя встреча лидеров стран с участием президента США Дональда Трампа. По словам министра, эту идею поддерживают все стороны. Лавров также отметил, что она особенно важна с учетом текущей международной обстановки.