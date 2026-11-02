Специалисты МЧС РФ нашли уязвимость приложения, которую использовали хакеры Фото: Антон ХАРИН.

Специалисты МЧС России вычислили уязвимость в мобильном приложении ведомства, через которую минувшей ночью хакеры и провернули свою атаку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Анализ инцидента уже проведён, а собранная информация отправлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Сейчас принимаются меры, чтобы подобное не повторилось, а сервисы вернулись к нормальной работе.

Сама атака случилась около 02:45 мск 2 ноября. Злоумышленники влезли в панель администрирования приложения «МЧС России» и разослали ложное сообщение в 33 региона страны.

Специалисты заметили взлом в момент получения первых фейковых сообщений: сервисы мгновенно отключили от сети и изолировали. Параллельно недостоверную информацию убрали из каналов РСЧС в мессенджере «Макс» и оперативно предупредили людей о взломе канала МЧС.