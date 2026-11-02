Спектакль с Лией Ахеджаковой в Ташкенте отменили за несколько часов до показа Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Гастрольный показ спектакля «Мой внук Вениамин» с участием актрисы Лии Ахеджаковой, запланированный в Ташкенте, не состоялся. Представление было отменено всего за несколько часов до заявленного начала, о чем сообщили организаторы мероприятия.

В официальном обращении к публике организаторы объяснили срыв показа логистическими накладками, заявив, что декорации не успели доставить вовремя. При этом мероприятие не стали переносить на дни, когда реквизит уже прибыл бы на площадку, а полностью отменили. Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

«Информация о новой дате и времени проведения будет сообщена дополнительно», — отмечается в заявлении организаторов.

Постановка «Мой внук Вениамин» создана по пьесе Людмилы Улицкой*. Премьера спектакля состоялась 11 лет назад, и в настоящее время он остается единственной гастрольной программой Лии Ахеджаковой.

Ранее актрису Лию Ахеджакову предложили заменить на Елизавету Боярскую в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью нейросети. С инициативой выступила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт из-за проукраинского заявления актрисы.

*Признана в РФ иностранным агентом.