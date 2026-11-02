Британка вышла замуж за саму себя, узнав о неизлечимой болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жительница британского города Тотнес Аманда Барнс, страдающая неизлечимым раком груди, устроила свадьбу с самой собой. 49-летняя женщина решила исполнить давнюю мечту и надеть свадебное платье, пишет Mirror.

Аманда объяснила, что не хотела откладывать исполнение мечты на неопределенное будущее. По ее словам, важно не ждать идеальных обстоятельств, а создавать воспоминания, пока есть такая возможность.

Аманда пригласила на праздник около 30 родственников и друзей. Она надела белое платье, сделала прическу и макияж, а затем вместе с гостями отправилась в отель. В программе были праздничный обед, спа-процедуры и фотосессия. Женщина подчеркнула, что рядом с ней не было жениха, но было много любви и поддержки близких.

О диагнозе Аманда узнала в июле 2022 года: сначала у нее обнаружили рак груди третьей стадии, а позднее обследование показало, что заболевание распространилось на позвоночник. Врачи предупреждали, что она может не дожить до марта 2023 года. Впоследствии опухоли также затронули бедра, бедренные кости, мозг и глаз.

Ранее KP.RU писал о 46-летнем лондонце Крисе Куке, у которого обнаружили рак поджелудочной железы на последней стадии и сообщили, что ему осталось жить от шести до 12 месяцев. Мужчина и его невеста решили не откладывать бракосочетание и сыграли свадьбу прямо в больничной палате.